23 декабря 2019 года

Конгрессмены США призывают отследить нелегальные уловы из Китая

Комиссию Соединенных Штатов по международной торговле попросили расследовать влияние на экономику «нечестной конкуренции» со стороны браконьерских рыбы и морепродуктов из КНР и других государств.

В комиссию обратился глава Комитета по методам и средствам (Ways and Means Committee) Палаты представителей США демократ Ричард Нил. Он и один из членов комитета Эрл Блуменауэр считают, что доля импорта продукции ННН-промысла может составлять до 31% мировых уловов, а стоимость – достигать 23 млрд долларов, сообщает Reuters. Свои предположения и просьбу конгрессмены изложили в специальном письме.

Его направили через неделю после того, как Соединенные Штаты и КНР достигли «первой фазы» торгового соглашения между двумя странами. Подписанием этого документа планируется разрядить напряженность в торговых отношениях между двумя странами и снизить таможенные пошлины, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным Reuters, в письме законодателей отмечается, что ННН-промысел способствует чрезмерной эксплуатации запасов, угрожает достатку прибрежных сообществ, подрывает продовольственную безопасность и наносит ущерб морским экосистемам. Кроме того, браконьерство создает «нечестную конкуренцию» на рынке США, так как до 90% потребляемых в стране рыбы и морепродуктов – импортные, обращают внимание конгрессмены.

При этом Ричард Нил и Эрл Блуменауэр подчеркивают, что Китай является крупнейшим партнером США в области рыбной торговли и в то же время оценивается как худшее из 152 прибрежных государств с точки зрения распространенности ННН-промысла и реакции на него властей.

Законодатели призывают комиссию изучить объемы браконьерских уловов, их распространенность на американском рынке, цепочки поставок, давление на цены и потенциальные последствия для экономики, пишет новостное агентство.

Конгрессменов интересуют детали международных механизмов по мониторингу и борьбе с ННН-промыслом, масштабы и структура американского коммерческого рыболовства, а также главные мировые производители рыбы и морепродуктов, добытых нелегальным способом.

Между тем КНР в августе обнародовала проект закона по предотвращению нелегального промысла и истощения прибрежных популяций рыб, обращает внимание Reuters. По его информации, нелегальные и неустойчивые способы добычи (такие как использование взрывчатки и электрошока) названы в документе серьезными проблемами.

Комиссия по международной торговле Соединенных Штатов является независимым, беспартийным федеральным агентством, которое расследует различные вопросы по запросу торгового представителя США, Комитета по методам и средствам Палаты представителей, а также Финансового комитета Сената. Такие расследования могут быть использованы торговым представителем или Конгрессом для обоснования своих инициатив.

Fishnews