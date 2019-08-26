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Резче всего сократились поставки живых и охлажденных лобстеров

Рыба вновь попала в торговые «сражения» США и Китая

КНР вводит дополнительную пошлину на импорт американских товаров на сумму в 75 млрд долларов. В санкционный список попали все основные виды рыбы и морепродуктов из США, которые ввозятся не для реэкспорта.

В общей сложности 5078 наименований американской продукции облагают дополнительными пошлинами в 10% или 5%. Повышение произойдет в два этапа, новые тарифы начнут действовать с 1 сентября и 15 декабря соответственно, пишет информагентство «Синьхуа».

Все главные экспортируемые Соединенными Штатами в Китай водные биоресурсы – лосось, треска, лобстер, краб, кальмар и минтай попали в список на увеличение на 10% с 1 сентября. Таким образом, вместе с уже наложенным ранее 25% тарифом, пошлина увеличивается до 35%. Исключение составляет лишь рыбопродукция, которая ввозится китайскими рыбопереработчиками для реэкспорта, уточняет портал Undercurrent News.

Под дополнительные пошлины попала также важная для аквакультуры соя. Ранее производители США ввозили в Китай большие объемы этого растения, которое использовалось в производстве кормов для рыбы.

Fishnews напоминает, что импорт американских морепродуктов в Китай уже сократился с 1,3 млрд долларов (период с 1 июля 2017 до 30 июня 2018 гг.) до 969 млн долларов (с 1 июля 2018 до 30 июня 2019 гг.). Особенно сильно пострадали американские экспортеры живого и охлажденного лобстера, для них за то же время стоимостные объемы поставок сократилась со 176 до 25 млн. долларов, или на 86%.

Fishnews

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