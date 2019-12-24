24 декабря 2019 года

Закон о земле для аквафермеров прошел Совет Федерации

Сенаторы одобрили поправки в Земельный кодекс и закон «Об аквакультуре…». Согласно этим изменениям, рыбоводы смогут получать земельные участки в аренду без дополнительных торгов.

Госдума приняла закон 18 декабря. 23 декабря документ рассмотрели на заседании Совета Федерации, сообщили Fishnews в пресс-службе верхней палаты парламента.

В соответствии с новым законом, рыбоводные хозяйства наделят правом получать в аренду без дополнительных торгов земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, аквафермеры смогут задействовать территории, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка – на основании разрешения для строительства временных сооружений, предназначенных для осуществления товарного рыбоводства.

Теперь закон должен поступить на подпись президенту.

Fishnews