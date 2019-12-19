19 декабря 2019 года

Землю – рыбоводам: Госдума проголосовала

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, позволяющий рыбоводным хозяйствам без торгов получать земельные участки рядом со своими акваториями.

Перед голосованием выступил председатель Комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин. Он отметил, что на прошедшей накануне конференции в Госдуме законопроект был поддержан «рыболовецким сообществом», сообщает корреспондент Fishnews.

Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» наделяет рыбоводные хозяйства правом получать в аренду без дополнительных торгов земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, аквафермерам будет разрешено задействовать территории, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка – на основании разрешения для строительства временных сооружений, предназначенных для осуществления товарного рыбоводства. Владимир Кашин отметил, что создание законодательной базы для аквакультуры предоставляет «большую возможность» для увеличения производства рыбопродукции и морепродуктов.

«Мы легко можем получать миллионы тонн на аквакультуре, причем уникальных пород рыбы. У нас только озер 22,5 млн гектар, прудового хозяйства 145 тыс. гектар, ну и так далее – морские акватории, речные наши дали», – сказал глава комитета.

Fishnews