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В Адыгее президент Владимир ПУТИН провел с представителями общественности встречу по вопросам сельского хозяйства. Фото пресс-службы глава государства

Власти подумают над совмещением ЕСХН и НДС

Президент Владимир Путин согласился, что нужно изучить результаты перехода плательщиков единого сельхозналога на уплату НДС. Если такое решение создало дополнительные сложности, то его можно отменить, заявил глава государства.

На уплату налога на добавленную стоимость плательщики ЕСХН перешли с 1 января 2019 г. Вопрос о том, чтобы вернуться к прежней системе, был поднят на встрече президента с представителями общественности в Адыгее, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

«Есть предложение рассмотреть возможность вернуться к той системе, которая была до января 2019 года», – выступил директор учебно-опытного хозяйства «Краснодарское» Павел Носаленко.

НДС ввели в значительной степени по просьбе самих сельхозпроизводителей, напомнил историю вопроса Владимир Путин. «Потому что крупные предприятия, переработчики отказывались брать продукцию фермерских хозяйств, потому что они не включены в систему НДС, и значит, те партнеры, крупные предприятия, переработчики, которые берут продукцию, они исключаются из системы возврата НДС», – сказал президент.

Но все же согласился, что нужно вернуться к вопросу. «Если вы считаете, что это усугубляет ситуацию, а не улучшает ее, надо проанализировать все это еще раз в комплексе», – заявил Владимир Путин. Он предложил рассмотреть тему на заседании Госсовета по АПК, которое пройдет в Москве 26 декабря.

Нужно изучить ситуацию в целом по стране, отметил глава государства. При этом он обратил внимание на порог по обороту, при котором возникает необходимость уплаты НДС: в 2018 г. это были 100 млн рублей, в 2019 г. – 90 млн рублей, в 2020 г. – 80 млн рублей. «Если это [решение по НДС] создает дополнительные сложности, наверное, можно и назад вернуться. Но если это опять отбросит туда, где были и с чего начинали – с центра поля, тогда, может быть, и не надо этого делать, а шаг по уменьшению – это от 100 миллионов делать, как бы помедленнее. Посмотрим и поговорим обязательно», – пообещал Владимир Путин.

Fishnews

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