24 декабря 2019 года

В КоАП пропишут новые штрафы за вред рыбным запасам

Совет Федерации одобрил изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Он будет дополнен статьей о штрафах за невыполнение требований по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания при строительной и иной деятельности.

Изменения КоАП рассмотрели на заседании Совета Федерации, сообщили Fishnews в пресс-службе СФ. Закон дополняет кодекс статьей 8.48 «Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания». Она предусматривает штрафы за строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, внедрение новых технологических процессов и осуществление другой деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на ВБР и среду их обитания, без применения мер по их сохранению.

Отдельно, согласно новой статье 8.48 КоАП РФ, будут наказывать за те же действия (а также за территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировку территории, архитектурно-строительное проектирование), не согласованные с Росрыболовством.

Fishnews