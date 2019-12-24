24 декабря 2019 года

Регионы смогут принимать экстренные меры по любительской рыбалке

Правительство утвердило перечень случаев регулирования любительского рыболовства региональными нормативными актами по согласованию с Минсельхозом. Это можно будет делать при угрозе ЧС, сдвиге сроков нереста, проблемах с водой.

Список утвержден постановлением правительства РФ от 19 декабря 2019 г. № 1716. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусмотрено, что регионы будут регулировать любительскую рыбалку собственными нормативными актами при:

– угрозе чрезвычайных ситуаций природного характера;

– фактическом изменении сроков нереста и периодов размножения, на основании которых установлены ограничения любительского лова;

– изменении гидрохимических показателей и (или) гидрологических характеристик водного объекта рыбохозяйственного значения, создающем угрозу сохранению ВБР, а также жизни и здоровью людей.

Реализация постановления будет осуществляться Минсельхозом. Документ вступит в силу с 1 января 2020 г. – как и закон «О любительском рыболовстве…».

Fishnews