Регионы смогут принимать экстренные меры по любительской рыбалке
Правительство утвердило перечень случаев регулирования любительского рыболовства региональными нормативными актами по согласованию с Минсельхозом. Это можно будет делать при угрозе ЧС, сдвиге сроков нереста, проблемах с водой.
Список утвержден постановлением правительства РФ от 19 декабря 2019 г. № 1716. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.
Предусмотрено, что регионы будут регулировать любительскую рыбалку собственными нормативными актами при:
– угрозе чрезвычайных ситуаций природного характера;
– фактическом изменении сроков нереста и периодов размножения, на основании которых установлены ограничения любительского лова;
– изменении гидрохимических показателей и (или) гидрологических характеристик водного объекта рыбохозяйственного значения, создающем угрозу сохранению ВБР, а также жизни и здоровью людей.
Реализация постановления будет осуществляться Минсельхозом. Документ вступит в силу с 1 января 2020 г. – как и закон «О любительском рыболовстве…».
Fishnews