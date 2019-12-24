24 декабря 2019 года

ВНИРО: Крымский мост не создал проблем рыбе

Строительство Крымского моста не оказало негативное влияние на состояние запасов, миграцию и распределение промысловых видов рыб, заявили во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

На протяжении всего строительства в 2015-2018 гг. специалисты ВНИРО вели экологический мониторинг водных биоресурсов и среды их обитания.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, исследования проводились в Керченском проливе (вдоль трассы строительства транспортного перехода), Керченской бухте, районах кос Тузла и Чушка, Таманском и Динском заливах, а также на участке захоронения донного грунта в Черном море.

«Биологическое состояние большинства видов рыб оценивается как удовлетворительное. Судя по увеличению популяции традиционных для Черного моря видов рыб – кефали, барабули, ставриды в Азовском море, мост не создает никаких препятствий для их прохода. Взрослые и молодые особи дельфинов по-прежнему появляются и охотятся в этом районе. Строительство моста их не отпугнуло», - рассказали во ВНИРО.

Согласно данным института, по гидрохимическим показателям воды всей исследованной акватории Керченского пролива индекс загрязнения относится ко II классу качества – «чистые». Все значения хорошо согласуются с имеющимися представлениями об их обычных концентрациях в данных сезонах и типичны для района исследований, отметили ученые.

Данные экологического мониторинга, согласно решениям российско-украинской комиссии по рыболовству, передавались коллегам из соседнего государства.

Fishnews