25 декабря 2019 года

Минтайщики закрывают год с прибавкой

Промысел минтая в Охотском море продолжится без перерыва на новогодние праздники. В Росрыболовстве обратили внимание на необходимость своевременной выдачи предприятиям разрешений на вылов.

К последней неделе года вылов минтая в Дальневосточном бассейне составляет около 1,71 млн тонн, что на 3% выше уровня 2018 г. Данные о предварительных итогах промысла прозвучали на заключительном заседании штаба охотоморской путины сезона «Б», которое провел замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.

По данным отраслевой системы мониторинга, вылов тихоокеанской сельди достиг 364,8 тыс. тонн, что на 7,7% выше показателей прошлого года. Объемы добычи трески на бассейне выросли по сравнению с уровнем 2018 г. на 25% – до 152 тыс. тонн. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на минувшей неделе промысел минтая вели 49 рыбодобывающих судов, сельди – 30 судов, еще 8 судов работало на треске.

По данным КамчатНИРО, в Охотском море в районе Западной Камчатки благоприятная для промысла метеорологическая обстановка ожидается до среды, а также в воскресенье. В четверг и пятницу циклон обусловит ветреную погоду.

У восточного побережья Камчатки с 26 декабря на погоду будет влиять глубокий южный циклон. На севере района велика вероятность сохранения неблагоприятных для промысла метеоусловий с 26 по 29 декабря, на юге – 25–26 и 29–30 декабря.

На заседании штаба путины руководители дальневосточных теруправлений также отчитались о ходе освоения квот пользователями. Петр Савчук обратил внимание на необходимость своевременной выдачи разрешений рыбакам и обеспечения безопасности мореплавания. Промысел будет продолжаться в новогодние праздники.

Fishnews