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Агентство по рыболовству Приморского края возглавит Сергей НАСТАВШЕВ

В Приморье определились с руководством агентства по рыболовству

С 1 января 2020 г. к работе приступит правительство Приморского края. Курировать рыбное хозяйство в новой структуре будет Александр Костенко, теперь уже в статусе зампреда правительства региона. Агентство по рыболовству возглавит Сергей Наставшев.

Новая структура органов исполнительной власти Приморского края была утверждена в августе. Если сейчас управленческую систему в регионе образуют департаменты, архивный отдел и инспекции, то теперь это будут министерства, агентства, департаменты и инспекции.

«Возглавляет правительство Приморского края губернатор Олег Кожемяко. Глава региона определяет основные направления, осуществляет общее руководство и контроль деятельности правительства края, органов исполнительной власти Приморья», – заявили Fishnews в пресс-службе региональной администрации.

Курировать рыбную отрасль продолжит Александр Костенко – на посту зампреда правительства.

На смену департаменту рыбного хозяйства и водных биоресурсов придет агентство по рыболовству. Руководить ведомством, отвечающим за отрасль, по-прежнему будет Сергей Наставшев.

Fishnews

  • Агентство по рыболовству Приморского края возглавит Сергей НАСТАВШЕВ
  • Курировать рыбу в статусе зампреда правительства Приморья будет Александр КОСТЕНКО. Фото пресс-службы краевой администрации
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