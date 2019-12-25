25 декабря 2019 года

Россия вновь попросила Белоруссию не пропускать норвежскую рыбу

Россельхознадзор направил белорусским коллегам второе письмо с просьбой обеспечить недопущение в РФ рыбопродукции из норвежского сырья. Причиной обращения назван отказ компетентного органа Норвегии от проверки предприятий аквакультуры инспекторами ЕАЭС.

В письме речь идет о продукции, выработанной белорусскими предприятиями из выращенных в Норвегии лососевых, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Ранее ведомство уже обращалось к белорусским коллегам с аналогичной просьбой. Россельхознадзор указал, что в продукции неоднократно выявлялись остатки запрещенных и вредных веществ. Также ведомство отметило, что ветеринарная служба Норвегии отказалось принять российскую делегацию.

Fishnews