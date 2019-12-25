25 декабря 2019 года

Для маломерных судов поубавится документов

Минсельхоз и Росрыболовство готовят изменения, которые должны вывести суда длиной менее 12 м из-под требования об освидетельствовании на соответствие требованиям МКУБ.

На профильном портале regulation.gov.ru появился еще один проект изменений в этой сфере. Ведомства подготовили поправки в постановление правительства РФ от 8 октября 2012 г. № 1023 «О реализации положений главы IX приложения к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения».

Изменение предложено в пункт 3 постановления. Напомним, что оно предусматривает: Минсельхоз определяет порядок освидетельствования рыболовных судов и их судовладельцев на соответствие требованиям МКУБ, определяет порядки выдачи документа о соответствии судовладельца требованиям кодекса, свидетельства об управлении безопасностью для судна (СвУБ).

Действие этого пункта предлагается распространять только на рыболовные суда длиной, превышающей 12 м, и их судовладельцев, сообщает корреспондент Fishnews. Изменения направлены на то, чтобы исключить избыточное требование к владельцам маломерного флота, говорится в сопроводительных материалах.

В октябре Минсельхоз также разместил на regulation.gov.ru проект поправки в Порядок освидетельствования рыболовных судов и их судовладельцев на соответствие требованиям МКУБ. Речь также шла о том, чтобы оставить процедуру освидетельствования только для судов длиной свыше 12 м и их судовладельцев.

Fishnews