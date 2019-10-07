Для маломерного флота разработали поправки
Минсельхоз подготовил проект приказа о том, что освидетельствование на соответствие требованиям МКУБ проходят только суда длиной более 12 метров и их судовладельцы.
Министерство сельского хозяйства РФ разместило на портале regulation.gov.ru проект поправки в Порядок освидетельствования рыболовных судов и их судовладельцев на соответствие требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения.
Предлагается предусмотреть, что «освидетельствование на соответствие требованиям Кодекса осуществляется в отношении рыболовных судов длиной, превышающей 12 метров, и их судовладельцев», сообщает корреспондент Fishnews.
В сопроводительных документах отмечено, что документ разработан по обращениям представителей предприятий, а также властей регионов. Планируется, что изменения помогут снизить нагрузку на судовладельцев, в том числе – на представителей малого бизнеса.
Ранее требование о наличии документов, подтверждающих соответствие МКУБ, стало причиной административных разбирательств с рыбаками, использующими на путине вспомогательный флот.
Росрыболовство на октябрьском совещании по безопасности мореплавания во Владивостоке отметило, что предложения по маломерным судам – часть работы, проводимой в рамках механизма «регуляторной гильотины».
При этом федеральное агентство предлагает внести изменения в правила рыболовства, касающиеся минимальных требований к оснащению такого флота средствами связи с берегом, спасательными средствами и средствами оказания первой медицинской помощи.
Fishnews