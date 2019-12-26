26 декабря 2019 года

Марикультуру проверят на цифры

Росрыболовство проверит подлинность данных об объемах производства продукции марикультуры на Дальнем Востоке. В ведомстве опасаются, что некоторые предприятия могут подавать недостоверную отчетность.

Российская аквакультура развивается хорошими темпами: по итогам трех кварталов прирост составил почти 36%, объемы производства продукции превысили 202 тыс. тонн, заявил на встрече с журналистами 25 декабря руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что четвертый квартал – основной по съему товарной продукции у рыбоводов, поэтому результаты в целом по году ожидаются неплохие.

Как сообщает корреспондент Fishnews, хотя позитивная динамика наблюдается в большинстве федеральных округов, у ведомства есть вопросы к формированию статистики в ДФО, где отмечен наиболее резкий рост производства.

«Необходимо будет проверять все эти данные, – предупредил глава федерального агентства. – Хотя в пользование рыбоводам было отдано достаточно большое количество участков, у нас есть сомнения, что действительно такие результаты именно по Дальнему Востоку».

По словам Ильи Шестакова, аномалии в статистике могут быть связаны с обязанностью арендаторов рыбоводных участков в соответствии с условиями договора показать реальные результаты на третий год работы.

«У нас в принципе есть опасения, что часть предприятий могут «рисовать» объемы выращенной продукции, – рассказал руководитель Росрыболовства. – Уже в 2020 году мы непосредственно будем по предприятиям проверять, насколько все соответствует действительности, потому что они должны были актировать все выпуски. Они должны будут нам рассказать, откуда у них такой объем».

Пристальное внимание регулятора к цифрам в отчетности объясняется еще и тем, что заявив по документам выращивание определенного объема продукции, в дальнейшем рыбоводные компании будут претендовать на его изъятие. «Важно, чтобы они изымали только то, что реально выпустили, а не то, что находится в естественной среде и находилось до того, как эти участки были разыграны на аукционе», – подчеркнул Илья Шестаков.

«Конечно, есть предприятия, которые очень активно развиваются с точки зрения марикультуры, таких предприятий сейчас в Приморье очень много, – уточнил глава ведомства. – Такие первопроходцы действительно показывают очень хорошие результаты. Но есть ряд предприятий, которые, мы знаем, пошли чуть-чуть другим путем, и надо, как любят говорить, отсечь мух от котлет».

Fishnews