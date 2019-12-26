26 декабря 2019 года

Мнение рыбаков о новых таксах хотят знать в Росрыболовстве

В Росрыболовстве решили собрать информацию, как повышение такс для расчета ущерба водным биоресурсам повлияло на законопослушность граждан. Управления ведомства в регионах запустили для этого специальный опрос.

Новые таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, начали действовать в конце прошлого года. Согласно постановлению правительства РФ от 3 ноября 2018 г. № 1321, показатели, которые используются для определения урона по ценным и редким видам рыб, например осетровых, выросли в 15-20 раз. Ущерб по большинству лососей повысился в восемь-десять раз. Таксы заметно увеличились по байкальскому омулю, судаку и сиговым, некоторым морским объектам.

Спустя год новые таксы стали предметом опроса, который проводят территориальные управления Росрыболовства. Рыболовам-любителям, внештатным инспекторам и просто неравнодушным гражданам предлагается ответить на три вопроса. Ведомство интересуется, стали ли люди уделять больше внимания соблюдению правил рыболовства в уходящем году, меньше ли стало случаев браконьерства в регионах и повлияли ли на это новые таксы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на сайтах Северо-Кавказского, Московско-Окского, Охотского, Сахалино-Курильского, Северо-Восточного и Североморского теруправлений предлагается скачать опросный лист, заполнить его и отправить на указанную электронную почту.



На сайте Средневолжского теруправления опрос организован удобнее – прямо на отдельной интернет-странице.



Сайт Волго-Каспийского теруправления дает возможность «поставить галочки» опроса на любой странице справа внизу.

Fishnews