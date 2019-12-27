27 декабря 2019 года

Минпромторг примет порядок для прозрачности программы инвестквот

В декабре вступили в силу изменения постановлений по инвестиционным квотам, призванные сделать механизм более гибким и понятным. Теперь Министерство промышленности должно выпустить порядок контроля за выполнением инвестпроектов.

Программа инвестиционных квот была запущена в 2017 г. Согласно законодательству, приступить к освоению полученных объемов компании могут только после ввода судов или береговых заводов в эксплуатацию.

Опыт реализации первых проектов показал, что инструмент нужно сделать более гибким и понятным для инвесторов. В ноябре 2019 г. правительство приняло постановление, призванное решить эти задачи. В частности, предусмотрен порядок подготовки заключения о приемке объекта инвестиций.

По новому постановлению, Минпромторг должен утвердить порядок осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов. Как сообщает корреспондент Fishnews, на портале для размещения подготавливаемых документов regulation.gov.ru разместили уведомление о начале разработки такого приказа.

Документ должен быть подготовлен по согласованию с Минсельхозом, Минэкономразвития и Минвостокразвития. На это отводится максимум два месяца со дня вступления постановления в силу, то есть приказ Минпромторга должен выйти до начала февраля.

Согласно постановлению, приказ министерство должно будет разместить на своем сайте.

Fishnews