27 ноября 2019 года

Механизм инвестквот настраивают поправками

Правительство внесло изменения в правовые акты по инвестиционным квотам вылова. Предполагается, что это позволит сделать механизм более гибким и прозрачным для бизнеса.

Поправки утверждены постановлением правительства РФ от 22 ноября 2019 г. № 1492. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки содержат механизм внесения изменений в инвестиционный проект, в том числе существенных. Прописан порядок подготовки заключения о приемке объекта инвестиций. Кроме того, предусматривается возможность изменения сроков по отдельным этапам реализации инвестиционного проекта.

Поправки разработаны по итогам мартовского заседания правительственной подкомиссии. Возглавляющий ее вице-премьер – полпред Юрий Трутнев дал соответствующие поручения.

Текст постановления правительства смотрите в прикрепленном файле.

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