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Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Росрыболовство пообещало закон о рыбной бирже в 2020 году

Строительство новых холодильников во Владивостоке создаст достаточную базу для введения требования к рыбакам о продаже части продукции на рыбной бирже, заявили в Росрыболовстве.

«На 2020 год у нас есть задача принять соответствующий законопроект», – отметил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, отмечено также, что после принятия документа у рыбаков еще будет время до начала действия самого требования.

На вопрос журналистов о том, какая именно площадка рассматривается в качестве основной для биржи, глава ведомства отметил: «К площадкам будут установлены определенные качественные требования, и в случае соответствия этим требованиям на этих площадках можно будет организовывать непосредственно биржевую торговлю».

«На самом деле это может быть любая площадка, но из тех проектов, которые мы видим, это мыс Назимова и ВМРП», – добавил он.

Напомним, мыс Назимова во Владивостоке в последние годы не раз упоминался на совещаниях различного уровня, в том числе с южнокорейскими инвесторами, в качестве площадки для реализации проектов в сферах портовой логистики, судоремонта, рыбопереработки и биржевой торговли.

Fishnews

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