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Здание ДВТУ

Морепродуктам решили облегчить путь

Таможенники сообщили о мерах, принятых для решения проблемы в пункте пропуска «Краскино» на границе с Китаем. Это важные шаги, которые должны снять остроту вопроса, но нужна дальнейшая работа со стороны госструктур, отмечают представители рыбной промышленности.

Компетентные органы отреагировали на обращение Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока и Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья по ситуации в пункте пропуска «Краскино». В ожидании перехода через госграницу скопилось большое количество машин, и это стало угрозой для работы предприятий – поставщиков морепродуктов, сообщали объединения.

Ассоциации попросили погрануправление и ДВТУ продлить время работы пункта пропуска до 00:00 в будни, обеспечить его действие в воскресенье и организовать «зеленый коридор» для машин, которые везут живые морепродукты.

Fishnews обратился за разъяснениями по этому вопросу в Дальневосточное таможенное управления.

Для того чтобы ускорить работу и увеличить пропускную способность МАПП «Краскино», ДВТУ выработало ряд мер, сообщил начальник управления Юрий Ладыгин.

Он отметил, что обеспечен максимально возможный запуск грузовых транспортных средств на территории пункта пропуска с российской стороны. Это позволяет таможенному органу заблаговременно проверять документы на грузовики и товары и не дожидаться въезда машины на досмотровую яму и проведение инструментального и совместного с погранслужбой контроля. Также в управлении сообщили о кадровом усилении работы.

Кроме того, сообщил руководитель ДВТУ, на координационном совете МАПП «Краскино» 27 декабря решено, что пункт пропуска будет работать 29 декабря с 10:00 до 16:00 и 3 января с 10:00 до 18:00. Кроме того, c 26 по 30 декабря (кроме 29 декабря) режим работы МАПП «Краскино» установлен с 09:00 до 18:00.

Тем не менее необходимо системной решение проблемы с пунктом пропуска. Препятствие для увеличения продолжительности работы МАПП «Краскино» неудовлетворительное состояние его обустройства, отсутствие возможности работы в темное время суток.

«Хасанский таможенный пост Уссурийской таможни, администрирующий МАПП «Краскино, готов к переходу на иной режим при создании необходимых условий для осуществления пропуска лиц и транспортных средств, а также условий работы должностных лиц», – заявили в Дальневосточном таможенном управлении

«Хочется поблагодарить контролирующие органы за то, что они откликнулись на наше обращение. Это должность снизить остроту проблемы. Но для нормальной работы хозяйствующих субъектов необходимо решить ее системно. Надеемся, что совместными усилиями это удастся сделать. Мы продолжим работать над этим», – прокомментировал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востоккитайкрабтаможня
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