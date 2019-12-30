30 декабря 2019 года

Российские производители оборудования взялись за крабовое направление

То, что крабовый флот будет строиться на отечественных верфях, – уже решено. А вот каким образом берег сможет обеспечить качественное комплексное обслуживание судов-краболовов – еще предстоит выяснить. Интересный проект был реализован во Владивостоке.

Компания «Примкраб» – крупный добытчик и переработчик краба – разместила заказ на ремонт и технологическое переоборудование одного из своих судов. Исполнителями выступила группа приморских предприятий: АО «Дальрыбтехцентр» (ДРТЦ), ООО «Мортехсоюз» и ООО «Восточная верфь», для которых это оказался первый опыт кооперации друг с другом.

Результат порадовал всех: заказ удалось реализовать качественно и в срок, подготовленный к промыслу краболов успешно справился с задачами в море, а компании увидели перспективы для дальнейшего сотрудничества. Но еще больший эффект почувствовал берег: в рабочий процесс оказались вовлечены десятки специалистов, в том числе инженеров и конструкторов, которые получили возможность освежить знания и навыки и вплотную подойти к следующему этапу – созданию новых технологических решений для рыбацкого флота.

О том, чему научил первый за последние четверть века опыт совместной работы по ремонту и модернизации краболова в России, Fishnews рассказали сами участники этого проекта.

Разработку проекта и изготовление оборудования для краболова взяло на себя приморское машиностроительное предприятие АО «Дальрыбтехцентр». Флотом в той или иной мере предприятие занималось все 80 лет своей работы в отрасли. Но на сегодняшний день доля таких заказов в общем портфеле уступает проектам в береговой переработке. Только в 2019 г. предприятие запустило крупные проекты с такими компаниями, как ООО «Ничира», РК им. Ленина, ООО «Невод», «Ллойд Фиш» и др. Поэтому выполнение срочного задания по «Примкрабу» пришлось встраивать в плотный рабочий график.

Вместе с тем за проектирование и поставку цеха для краболовного судна, несмотря на сжатые сроки, в ДРТЦ взялись с энтузиазмом. «Для нас это прежде всего возможность восполнить частично утраченные компетенции в переработке краба, – отметил генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко. – Углубившись в эту тематику, мы решили, что крабовое направление актуальное и перспективное. Развивая его, мы сможем предложить рынку как серийные машины, так и комплексные решения, включающие проектирование, производство оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, изготовление и поставку ЗИП».

Практически все оснащение цеха «Дальрыбтехцентр» обеспечил собственными производственными возможностями. Реальный срок выполнения комплекса работ по технологическому оснащению краболова – от эскизного проекта цеха до монтажа и пусконаладки – составляет около 2,5-3,5 месяца, рассказал коммерческий директор компании Станислав Сибирянский.

Важнейшим навыком, который за время реализации проекта приобрели его участники, по общему признанию, стал навык коммуникации.

Сам заказчик опыт сотрудничества с российскими специалистами оценил как положительный. По соотношению между ценой и качеством выполненных работ «Дальрыбтехцентр» превзошел своих зарубежных конкурентов, например южнокорейских коллег, прокомментировали Fishnews в «Примкрабе». Над чем, по мнению представителей компании, еще предстоит поработать отечественным инженерам, расширяя практику подобных проектов, – это четкость сроков выполнения заказов и обкатка организационных процессов.

Удачным назвал опыт работы с коллегами и генподрядчик проекта. «Главное, что в итоге удалось пробить стену недоверия со стороны рыбопромышленных компаний – недоверия к нам, отечественным предприятиям. Мы показали, что способны справляться с задачей переоборудования краболовного флота не хуже, а в чем-то и лучше, чем зарубежные конкуренты», – искренне порадовался за общий результат гендиректор ООО «Мортехсоюз» Анатолий Чепиков.

Качество работы, которое показали российские специалисты, позволило продолжить сотрудничество с краболовной компанией. Но теперь инженерам ДРТЦ предстоит решить еще более интересную задачу: специалисты уже занялись проектированием цеха с большей автоматизацией и совмещением двух разных видов заморозки краба: рассольной и воздушной.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.