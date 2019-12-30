30 декабря 2019 года

Выставка в Питере обеспечит проекты рыбаков оборудованием и технологиями

Производители оборудования для рыбной отрасли и судостроители займут особое место на IV Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая пройдет с 21 по 23 сентября в Санкт-Петербурге.

IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia 2020) будут проходить на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Организатор мероприятия – Федеральное агентство по рыболовству, оператор – Expo Solutions Group.

Экспозиция выставки уже сформирована на 80%. Промежуточные данные позволяют говорить о том, что на Seafood Expo Russia соберется более 400 российских и зарубежных компаний.

При этом 60% – это производители и поставщики оборудования для переработки, поставщики оснащения для судов и акваферм, орудий лова, радионавигационных, поисковых, холодильных, морозильных систем, а также верфи и судоремонтные организации.

Свои места на выставке сохранили традиционные иностранные участники – предприятия с мировыми именами – Baader, Carsoe, Optimar, KNARR, GEA, Marel, KAPP, Furuno, GIETECH, Yanmar, AMOF FJELL, Peruza, Hampidjan, Tersan, ULMA Packaging и другие. Впервые на петербургской выставке выступит группа АВВ – швейцарская корпорация цифровых технологий для промышленности и энергетики, представленная в 100 странах мира.

Из российских производителей вновь примут участие в выставке «Технологическое оборудование», «Мастер лова», «Рыбтехцентр», «Судорыбтехмаш», «НТИ», «Технодар», «Фишеринг Сервис», «Профхолодсистемс», «Баренцкул», «Эйркул», «Холодотехника», «МП-Технологии» и другие.

Дебютировать на Seafood Expo Russian планирует «Центр технологий судостроения и судоремонта», калужский производитель холодильных и климатических систем «Рефкул», а также один из крупнейших поставщиков оборудования для учета и регулирования энергопотребления и автоматики промышленного применения «Данфосс».

Отечественные и зарубежные верфи также продолжают бронировать выставочные площади. Подтвердили участие Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), Ленинградский судостроительный завод «Пелла», иностранные верфи – Damen, Remontowa, Tersan и другие.

Значительно расширится в 2020 г. сегмент торговых предприятий и переработчиков. На сегодняшний день уже законтрактовалось в 4,5 раза больше трейдеров, чем по итогам в 2019 г. Свой ассортимент рыбной продукции предложат ведущие российские поставщики – «Дефа Групп», «Сириус», «Линкор», «Крига», «Нептун», «Остров», «Ирна», «Нерей», UltraFish, рассказали Fishnews в Expo Solutions Group.

Как проходила Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в 2019 г. – читайте в специальном репортаже. Fishnews выступил генеральным информационным партнером Seafood Expo Russia.

Fishnews