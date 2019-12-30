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Генеральный директор АО «Биржа «Санкт-Петербург» Андрей БЕЛИНСКИЙ

Андрей Белинский: Бирже необходимо мнение участников рынка

Объем продаж рыбопродукции на Бирже «Санкт-Петербург» по итогам 2019 г. превысит прошлогодний уровень в 18-20 раз. Говорит ли это о том, что у бизнеса стало больше доверия к механизму организованных торгов, в интервью Fishnews оценил гендиректор БСП Андрей Белинский.

По словам представителя биржи, работа на дальневосточном направлении благодаря партнерству с «Дальневосточным аукционным рыбным домом» (ДАРД) у Биржи «Санкт-Петербург» ведется активно. На сегодняшний день действует соглашение между БСП и администрацией Приморского края, разработан проект дорожной карты по развитию биржевой торговли рыбопродукцией и продукцией АПК. Активно ведется работа непосредственно с участниками рынка.

«Мы пообщались с представителями крупных рыбопромышленных компаний, и я не сомневался, что это окажутся заинтересованные люди, ведь биржа действительно расширяет возможности бизнеса, – рассказал гендиректор БСП Андрей Белинский о декабрьской поездке во Владивостоке. – Уже сейчас мы обсуждали с ними те конкретные проблемы, с которыми сталкиваются компании и которые можно решать с помощью биржевых инструментов. В первую очередь это вопросы расширения базы покупателей, выхода на федеральные торговые сети, оформления экспортных сделок и др.».

Что касается малого и среднего бизнеса, то, уверен собеседник Fishnews, не нужно сбрасывать со счетов возможности небольших фирм в формировании ликвидного рынка. Это направление удается охватывать через соглашение, подписанное ДАРД с общественной организацией «Опора России».

Говоря о механизме работы самой биржи на рыбном направлении, Андрей Белинский указывает на необходимость выработки общих условий для всех ее участников. При этом важно учитывать кардинальные отличия рыбной биржи от других рынков. «Понятно, что мы уже стартовали с той позиции, которая есть на сегодняшний день: заключаются реальные сделки, расширяется круг участников биржи, отрабатывается механизм торгов, – отметил он. – Но нам стоит серьезно подумать над моделью формирования именно организованного ликвидного рынка рыбной продукции, потому что в лоб – по простой аналогии, к примеру, с нефтяным рынком – эту задачу не решить и рынок не отстроить».

Прокомментировал собеседник Fishnews и перспективу принятия закона, обязывающего участников рынка направлять часть своей продукции на организованные торги. «Понятно, что если будет сформулирована в виде закона воля государства, обязывающая выходить рыбаков на биржевые торги, это серьезно подстегнет интерес к биржам и ускорит последующие шаги – формирование логистической, сюрвейерной инфраструктуры и т.д., – считает Андрей Белинский. – Но, с другой стороны, за 15 лет работы в руководстве брокерской компании я привык всегда слушать клиента. Поэтому мой подход заключается в том, что мы должны в первую очередь слушать рыбаков и потребителей – как они видят биржевую модель для рыбного рынка».

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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