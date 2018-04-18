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Соглашение подписали генеральный директор АО «Биржа «Санкт-Петербург» Павел ИВАНОВ и глава Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО

Приморье раскроет потенциал биржевой площадки

К работе по привлечению на электронные торги производителей рыбной, а также лесной и сельхозпродукции на площадке Биржи «Санкт-Петербург» подключились власти Приморского края.

План сотрудничества

В течение ближайших двух лет краевые власти и старейшая российская биржа планируют проводить совместные мероприятия в сфере электронной торговли, взаимодействовать с производителями и поставщиками продукции, заниматься поиском и привлечением на биржевой рынок новых участников.

Намерения закреплены в соглашении, которое подписали глава Приморского края Андрей Тарасенко и генеральный директор АО «Биржа «Санкт-Петербург» Павел Иванов. Работа проводится в рамках исполнения президентских поручений и реализации национального плана развития конкуренции.

Как сообщает корреспондент Fishnews, подробный план сотрудничества биржи с профильными департаментами Приморья уже в ближайшее время пропишут в дорожных картах по каждому из направлений: рыбохозяйственному комплексу, лесному и агропромышленному. Координатором работы от администрации выступит вице-губернатор Валентин Дубинин. Со стороны биржи проекты в регионе курирует «Дальневосточный аукционный рыбный дом» – представитель БСП на российском Дальнем Востоке и в других странах АТР.

Конкуренция и доступность

Комментируя соглашение, глава региона обратил внимание на возможности биржевой площадки в качестве дополнительного рынка сбыта продукции местных предприятий, а также регулятора ценообразования. «Чем больше компаний будет участвовать в торгах, тем выше будет конкуренция, а соответственно – ниже цена», – отметил Андрей Тарасенко.

«На сегодня государство должно быть в первую очередь заинтересовано в развитии биржевых торгов, которые формируют справедливую цену. Это важно и для развития конкуренции, и для налогообложения и формирования в том числе региональных бюджетов», – подтвердил гендиректор Биржи «Санкт-Петербург».

Кроме того, по словам Павла Иванова, биржа делает рынок более доступным для всех его участников, что также способствует развитию правильной конкуренции: «Участниками биржевых торгов могут быть как крупные корпорации, так и индивидуальные предприниматели: на биржевой площадке они имеют равные права и обязанности. Поэтому одна из важных функций биржевой торговли – это развитие малого и среднего предпринимательства», – прокомментировал он.

Биржевые возможности и проекты

В то же время организаторы торгов обратили внимание на то, что на сегодняшний день «арсенал» биржевых инструментов позволяет говорить и о многих других возможностях и преимуществах электронной торговли, которая к тому же осуществляется на территории России. Это и система финансовых гарантий, фьючерсные сделки, контроль качества выставляемой на торги продукции (не только документальный, но при необходимости и фактический, с привлечением сторонних независимых организаций), и страхование операций, досудебное разрешение споров и т.д.

Соглашение о сотрудничестве, заключенное в марте этого года между АО «ДАРД» и Центром системы мониторинга рыболовства и связи, также призвано повысить уровень совершаемых сделок. Теперь наличие рыбопродукции, выставляемой на электронные торги, и легальность ее происхождения будет подтверждать информация с портала отраслевой системы мониторинга. Расширить возможности этой процедуры позволит вступление в силу требований об обязательной электронной ветсертификации, сообщил Fishnews генеральный директор «Дальневосточного аукционного рыбного дома» Сергей Лелюхин.

С 2016 г. в российском законодательстве были прописаны условия участия иностранных юрлиц в биржевых торгах, как напрямую, так и через брокерский механизм. Первую подобную сделку по продаже отечественной рыбопродукции за рубеж ДАРД организовал на площадке Биржи «Санкт-Петербург» в прошлом году. На сегодняшний день, по словам гендиректора «Дальневосточного аукционного рыбного дома», на бирже зарегистрировано уже пять иностранных компаний, поступают заказы на приобретение больших объемов рыбопродукции, а также продукции лесной и сельскохозяйственной отраслей.

В перспективе – создание во Владивостоке международного комплекса биржевой и аукционной торговли водными биоресурсами и рыбопродукцией. В этом году к проекту стоимостью 1,2 млрд рублей присоединились и южнокорейские компании, а генеральным инвестором выступает Банк развития Китая.

В целом, как отметили представители биржи и краевых властей, предстоящая работа должна в первую очередь показать привлекательность отечественной биржевой и аукционной торговли. Все понимают, что у многих компаний-производителей есть сложившиеся связи, взаимные обязательства с иностранными партнерами, покупателями. Но и на российском рынке благодаря биржевым инструментам появляются интересные условия, более широкие возможности для производителей. «Механизмов существует много. Нам предстоит постепенно, шаг за шагом, вводить биржевой инструмент в привычную практику для российских производителей», – отметил гендиректор Биржи «Санкт-Петербург».

Fishnews
НазадМетки: биржавладивостокдальний востокстрахование
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