09 января 2020 года

На Сахалине дополнили список мест выгрузки для «прибрежников»

Правительство Сахалинской области внесло изменения в перечень мест доставки уловов прибрежного рыболовства и произведенной из них продукции.

Поправки внесены постановлением от 27 декабря 2019 г. № 650, сообщает корреспондент Fishnews. В список включили западную причальную стенку морского терминала «Правда» морского порта Холмск.

Напомним, что с 1 января 2019 г. вступил в силу большой блок изменений законодательства по прибрежному рыболовству. При работе в режиме «прибрежки» уловы водных биоресурсов и продукция, произведенная из таких уловов на судах, должны выгружаться только в живом, свежем и охлажденном виде.

Определяют на своей территории места выгрузки органы госвласти прибрежных регионов. При этом требуется согласование органов федеральной службы безопасности.

На территории Сахалинской области места выгрузки определены постановлением правительства региона от 20 декабря 2018 г. № 608.

Fishnews