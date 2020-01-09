Новые квоты – новая отчетность
В 2020 г. предприятия начинают осваивать инвестквоты по разным видам водных биоресурсов. В связи с этим ЦСМС предупреждает пользователей о новом порядке заполнения промысловой отчетности.
Новые виды квот необходимо правильно отражать в ССД, оперативном и статистическом отчетах, передаваемых в Центр системы мониторинга рыболовства и связи, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС.
Если речь идет о привычных видах квот добычи водных биоресурсов, в отчетности необходимо указать:
– значение «1» для квоты добычи ВБР в морских водах при осуществлении промышленного рыболовства;
– значение «12» для квоты добычи ВБР в морских водах при осуществлении прибрежного рыболовства;
– значение «15» для квоты добычи ВБР, предоставленной РФ по международным соглашениям, при осуществлении промышленного рыболовства.
Для квот, предоставленных в инвестиционных целях, указывается:
– код квоты «41» при промышленном рыболовстве;
– код квоты «42» при прибрежном рыболовстве.
Для квот добычи крабов в инвестиционных целях отмечается:
– значение «61» для промышленного рыболовства;
– значение «62» для прибрежного рыболовства.
Также ЦСМС обращает внимание, что с 1 января 2020 г. изменились телефонные номера центрального аппарата, филиалов и отделов учреждения в регионах. Новые контакты можно уточнить на официальном сайте ЦСМС.
Fishnews