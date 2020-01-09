09 января 2020 года

Новые квоты – новая отчетность

В 2020 г. предприятия начинают осваивать инвестквоты по разным видам водных биоресурсов. В связи с этим ЦСМС предупреждает пользователей о новом порядке заполнения промысловой отчетности.

Новые виды квот необходимо правильно отражать в ССД, оперативном и статистическом отчетах, передаваемых в Центр системы мониторинга рыболовства и связи, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

Если речь идет о привычных видах квот добычи водных биоресурсов, в отчетности необходимо указать:

– значение «1» для квоты добычи ВБР в морских водах при осуществлении промышленного рыболовства;

– значение «12» для квоты добычи ВБР в морских водах при осуществлении прибрежного рыболовства;

– значение «15» для квоты добычи ВБР, предоставленной РФ по международным соглашениям, при осуществлении промышленного рыболовства.

Для квот, предоставленных в инвестиционных целях, указывается:

– код квоты «41» при промышленном рыболовстве;

– код квоты «42» при прибрежном рыболовстве.

Для квот добычи крабов в инвестиционных целях отмечается:

– значение «61» для промышленного рыболовства;

– значение «62» для прибрежного рыболовства.

Также ЦСМС обращает внимание, что с 1 января 2020 г. изменились телефонные номера центрального аппарата, филиалов и отделов учреждения в регионах. Новые контакты можно уточнить на официальном сайте ЦСМС.

Fishnews