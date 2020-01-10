10 января 2020 года

Новая программа поможет не сгубить рыбу стройкой

Специалисты АзНИИРХ разработали программу для математического моделирования переноса и осаждения взвеси в водных объектах. Технология поможет оценить вред рыбным запасам от строительства на берегах.

Математическая модель позволяет с большой точностью оценивать загрязнение водной среды при хозяйственной деятельности, рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО. Такое загрязнение происходит, например, при строительных работах на берегах морей и рек, углублении дна, отсыпке грунта.

В институте отмечают, что новые возможности очень интересны организациям, разрабатывающим проекты строительства, для которых необходима оценка вреда водным биоресурсам и среды их обитания.

По информации филиала, с помощью программы можно производить точную привязку к местности, учет гидрологических особенностей водного объекта, пространственно-временных параметров загрязняющего воздействия и рассчитывать характеристики загрязнения для оценки вреда. Технология позволяет моделировать воздействие на водную среду сразу нескольких источников загрязнения. Например, работающих на одном объекте земснарядов.

Fishnews