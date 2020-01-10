10 января 2020 года

«Беспаспортную» икру не выпустили в Казахстан

В Оренбургской области сотрудники Россельхознадзора и пограничники пресекли незаконный вывоз 2,5 тонны красной икры в Казахстан. Продукцию без документов изъяли из оборота и направили на утилизацию.

Икру задержали 1 января в Акбулакском районе возле многостороннего автомобильного пункта пропуска «Сагарчин». Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления Россельхознадзора по Оренбургской области, деликатес пытались вывезти в автотранспорте под видом товаров прикрытия.

По информации ветеринарного ведомства, продукция была без маркировки и сопроводительных документов, в том числе ветсертификата.

Грузоперевозчика привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (перевозка продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов).

Fishnews