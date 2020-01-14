14 января 2020 года

Рыбоохрана подпортила браконьерам новогоднее веселье

Более 1,8 тыс. рейдов провели рыбинспекторы по стране в новогодне-рождественские выходные. Одно из самых крупных нарушений выявили в Сургуте: из незаконной продажи изъяли 683 кг браконьерского улова, в том числе осетровых и сиговых.

Всего с 1 по 8 января изъяли 2,1 тонны незаконно добытых рыбы и морепродуктов – на 83% меньше, чем в новогодние каникулы 2019 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Сотрудники рыбоохраны арестовали более 2,87 тыс. орудий лова (в прошлом году – 1,5 тысячи) и выявили 1634 нарушения профильного законодательства. По данным ведомства, число правонарушений с признаками уголовно наказуемых деяний возросло на 8,7% – с 23 до 25. Чрезвычайные происшествия, в том числе случаи нападений на инспекторов, не зафиксированы.

Fishnews