10 января 2019 года

Росрыболовство подвело итоги работы в праздники

Территориальные управления Росрыболовства в период новогодних праздников выдали 5,9 тыс. разрешений на промысел. По информации федерального агентства, проблем с оформлением документов не возникало.

За первые дни 2019 г. выписано примерно 20% от среднегодового объема выдаваемых разрешений (около 30 тысяч), сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

Приказы Росрыболовства о распределении по пользователям квот вылова на 2019 г. в основных рыбохозяйственных бассейнах – Дальневосточном, Северном, Волжско-Каспийском и Западном – были подписаны 24 декабря. Рыбаки были обеспокоены поздним выходом приказов. Ведомство, в свою очередь, обещало оперативную работу по выписке разрешений.

В новогодние праздники усиленно работала и рыбоохрана, отметили в федеральном агентстве. В рейдах и других контрольно-надзорных мероприятиях участвовали почти 1,3 тыс. инспекторов. Действовала 881 рейдовая группа, в том числе межведомственные. Было организовано более 100 постов рыбоохраны (на 3% больше показателя предыдущего года). На телефоны горячей линии поступили 14 сообщений, 13 из которых подтвердились.

Всего с 30 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г. выявлено 1,06 тыс. нарушений законодательства в области рыболовства – на 8% больше, чем год назад. У браконьеров изъяли свыше 1,5 тыс. орудий лова и 19,4 тонны водных биоресурсов.

Fishnews