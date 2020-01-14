14 января 2020 года

Власти напутали с квотами

Приказ Росрыболовства о распределении квот по пользователям на 2020 г. вышел с серьезными ошибками. Их нужно как можно скорее устранить, заявили в отраслевых объединениях.

Напомним, что 13 декабря Росрыболовство выпустило приказ № 688 о распределении по пользователям квот добычи в морских водах для Дальневосточного бассейна на 2020 г. Однако затем вышел новый приказ – от 30 декабря 2019 г. № 772, и приложение о распределении было изложено в новой редакции.

Важнейший для отрасли документ выпущен с большим количеством ошибок, сообщили Fishnews в отраслевых объединениях разных регионов. Например, в таблицах по равношипому крабу вместо одних пользователей добавили других. Нет таблицы о распределении по компаниям квот вылова трубача подзоны Приморье.

Понятно, что у специалистов Росрыболовства большой объем работы, однако такое отношение к приказу, на основании которого организуется промысел на Дальневосточном бассейне, недопустимо, считают рыбопромышленники. Получается, что предприятия, с которыми заключены договоры на доли квот, не могут нормально работать. Документ нужно в кратчайшие сроки привести в соответствие с договорами на доли квот, заявили в отраслевых ассоциациях.

Fishnews