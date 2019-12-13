13 декабря 2019 года

Росрыболовство выпустило приказы по квотам на 2020 год

Федеральное агентство по рыболовству опубликовало важнейшие для предприятий документы – приказы о распределении квот по пользователям на предстоящий год. В частности, между победителями аукциона поделили новый вид квот добычи крабов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для организации промысла на Дальневосточном бассейне Росрыболовство разместило на своем сайте три приказа:

- Приказ от 13 декабря 2019 г. № 688 о распределении по пользователям квот вылова в морских водах (это лимиты, которые определялись по «историческому принципу»).

- Приказ от 13 декабря 2019 г. № 689 о распределении инвестиционных квот.

- Приказ от 13 декабря 2019 г. № 690 о распределении квот вылова крабов в инвестиционных целях (это те объемы, которые закреплены по итогам октябрьского аукциона).

Для предстоящего промыслового сезона на Северном бассейне выпущены приказы Росрыболовства:

- Приказ от 13 декабря 2019 г. № 691 о распределении по пользователям инвестиционных квот.

- Приказ от 13 декабря 2019 г. № 692 о распределении по пользователям квот добычи крабов в инвестиционных целях.

- Приказ от 13 декабря 2019 г. № 693 о распределении квот по пользователям в районе регулирования НАФО (то есть в северо-западной части Атлантического океана).

- Приказ от 13 декабря 2019 г. № 687 о распределении квот в рамках договоренностей с Норвегией, а также тех объемов, которые идут квотам добычи в морских водах.

Опубликованы и приказ от 11 декабря 2019 г. № 677 о распределении по пользователям квот вылова во внутреннем объекте в Волжско-Каспийском бассейне и приказ от 5 декабря 2019 г. № 661 о распределении по пользователям квот вылова в морских водах и квот вылова в международных водах на Западном бассейне.

Fishnews