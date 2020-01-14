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Работа на участке марикультуры в Приморье

Аукционы для аквакультуры хотят полностью перевести на «электронку»

Минсельхоз подготовил изменения правил организации и проведения торгов по закреплению рыбоводных участков. Все аукционы предполагается перевести в электронную форму.

Напомним, что правила организации и проведения торгов на право заключения договора пользования рыбоводным участком утверждены постановлением правительства РФ от 15 мая 2014 г. № 450. Аукцион предусматривается для распределения новых РВУ.

Проект изменения правил размещен на профильном портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Документ уже привлек внимание бизнеса.

Поправки подготовлены по итогам мониторинга правоприменения в сфере проведения торгов Росрыболовством и его теруправлениями, говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Также разработчики ссылаются на дорожную карту по развитию конкуренции, которую правительство утвердило в 2018 г.

Одно из главных нововведений – полный переход от «молоточных» аукционов к электронным. Такая форма поможет повысить конфиденциальность участников торгов, минимизировать субъективный фактор при оценке заявок, обеспечит информационную прозрачность распределения участков, приводят аргументы разработчики. При этом отмечено, что исключить из правил нормы по «молоточным» аукционам предложила ФАС.

В пояснительной записке названы риски, которые связывают с уходом от «молоточных» торгов. Это отсутствие стабильного интернет-соединения, расходы на получение электронной подписи, барьер для отдельных категорий заявителей, связанный с регистрацией на электронной площадке для аукционов.

Но, как отмечают разработчики изменений, эти риски можно значительно снизить с помощью методических рекомендаций по участию в электронных торгах, а расходы на получение электронной подписи сопоставимы или меньше, чем затраты на то, чтобы побывать на «молоточных» аукционах.

Полностью перейти на электронный формат предложено с 1 января 2021 г.

Fishnews

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НазадМетки: ФАСаквакультураправительстворосрыболовство
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