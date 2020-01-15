15 января 2020 года

Тоби Миддлтон: Рынки заинтересованы в сертифицированной рыбе и морепродуктах

Последние десять лет Морской попечительский совет (MSC) наблюдал постоянный рост мирового спроса на уловы от сертифицированных экологически ответственных промыслов, отмечает директор MSC по рынкам Тоби Миддлтон.

«С одной стороны, очевидно укрепление этой тенденции в странах, которые уже имеют многолетний опыт производства с использованием продукции из устойчивых источников. С другой – тренд на экологичность заметен и на формирующихся рынках, где это направление только начинает развиваться», – рассказал Тоби Миддлтон в интервью Fishnews.

Он обратил внимание, что рост спроса на MSC-сертифицированную рыбу и морепродукты открывает огромные возможности для российских промыслов, прошедших сертификацию, поставщиков рыбной продукции, предприятий розничной торговли и потребителей.

В России целый ряд сертифицированных промыслов, которые отвечают принципам MSC по рациональному использованию ресурсов и эффективному управлению, напомнил представитель Морского попечительского совета. По его словам, расширение доступа к растущему числу рынков по всему миру, предпочитающих продукцию экологически ответственного рыболовства, дает много преимуществ компаниям и поставщикам, получившим сертификат.

Собеседник Fishnews отметил, что интерес потребителей к сертифицированной продукции повышается общими усилиями: «Правительствам необходимо способствовать созданию благоприятных и стабильных условий для развития бизнеса. Неправительственные организации могут помочь в повышении уровня осведомленности об экологических проблемах. Розничные продавцы, ретейл способны повлиять на спрос потребителей, проводя информационные кампании о продукции от экологически ответственных промыслов и подтверждая тем самым свою социальную ответственность. Тогда, имея полную информацию о продукции и осознавая ее значимость, конечные покупатели будут формировать и демонстрировать свои потребительские привычки – покупать продукцию тех торговых марок, поставщиков, которые соответствуют этим ожиданиям».

По данным MSC, на развивающихся рынках – в Южной Европе и Юго-Восточной Азии – отмечается резкое повышение интереса к сертифицированной рыбе и морепродуктам.

«Сейчас на этих рынках мы наблюдаем такие же тенденции роста, которые ранее были характерны для Западной Европы. Модели потребления различаются видами потребляемой рыбы и морепродуктов, но по мере того как рыболовные компании, добывающие коммерчески важные виды биоресурсов для этих рынков, получают сертификацию, сети супермаркетов, бренды, поставщики морепродуктов и потребители похожим образом перенимают эти тенденции и интерес к сертифицированной продукции растет», – рассказал Тоби Миддлтон.

Он подчеркнул, что это отличная новость для рыбных промыслов, прошедших оценку на соответствие стандартам MSC. Кроме того, это позволяет побудить большее количество компаний начать сертификацию.

«Чем больше рыбных промыслов будет сертифицировано, тем сильнее будут аргументы в пользу общих эффективных мер управления, которые в долгосрочной перспективе будут выгодны для всех. Это просто беспроигрышный вариант», – резюмировал представитель Морского попечительского совета.

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