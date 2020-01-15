Если судить по данным Морского попечительского совета (MSC), то с внедрением стандартов устойчивого рыболовства в нашей стране дела обстоят неплохо: сертифицирована почти треть российского вылова, в том числе крупнейшие промыслы минтая и трески. При этом найти такую рыбу на прилавках по-прежнему непростая задача. Даже компании, которые имеют право на экомаркировку, внутри страны словно стесняются этого факта и далеко не всегда помечают синим ярлыком свою продукцию. Почему экосертификация играет все большую роль в успехе на глобальном рынке рыбы и морепродуктов и каковы шансы этой тенденции прижиться на российской почве, в интервью Fishnews рассуждает директор MSC по рынкам Тоби Миддлтон.

– Как вы оцениваете уровень спроса на продукцию экологически ответственных промыслов в мире? Какие тенденции характерны для последних лет? И какое место в этой картине занимают российские компании?

– В последние десять лет мы наблюдали постоянный рост мирового спроса на рыбу и морепродукты от сертифицированных экологически ответственных промыслов. С одной стороны, очевидно укрепление этой тенденции в странах, которые уже имеют многолетний опыт производства с использованием продукции из устойчивых источников. С другой – тренд на экологичность заметен и на формирующихся рынках, где это направление только начинает развиваться.

Рост спроса на MSC-сертифицированную рыбу и морепродукты в свою очередь открывает огромные возможности для российских промыслов, прошедших сертификацию, поставщиков рыбной продукции, предприятий розничной торговли и потребителей. Сейчас в России существует уже целый ряд сертифицированных промыслов, которые соблюдают принципы MSC по рациональному использованию ресурсов и эффективному управлению. Расширение доступа к растущему числу рынков по всему миру, предпочитающих продукцию экологически ответственного рыболовства, дает много преимуществ таким компаниям и поставщикам, получившим сертификат.

Я не вижу причин, по которым российские компании и потребители не могли бы в равной степени пользоваться этими преимуществами. Как я уже говорил, это важно для всех заинтересованных сторон, и я лично очень рад тому, что MSC может сыграть значимую роль в содействии росту популярности продукции сертифицированных промыслов на российском рынке в ближайшие годы.

– Можно ли говорить о росте интереса со стороны конечных потребителей к продукции из устойчивых источников или покупатель, напротив, устал от экологической тематики? С чем вы связываете эти изменения?

– Потребители устают от новостей о тех проблемах экологии, которые заставляют их думать, что они не в силах ничего изменить. Конечно, важно повышать уровень осведомленности о задачах, стоящих перед нами, но в то же время, рассказывая о задачах и проблемах, мы должны предлагать и их решение. Также необходимо обеспечить систему обратной связи, отражающей оценку достигнутого прогресса.

Каждой стороне отведена определенная роль в этом процессе. Правительствам необходимо способствовать созданию благоприятных и стабильных условий для развития бизнеса. Неправительственные организации могут помочь в повышении уровня осведомленности об экологических проблемах. Розничные продавцы, ретейл способны повлиять на спрос потребителей, проводя информационные кампании о продукции от экологически ответственных промыслов и подтверждая тем самым свою социальную ответственность. Тогда, имея полную информацию о продукции и осознавая ее значимость, конечные покупатели будут формировать и демонстрировать свои потребительские привычки – покупать продукцию тех торговых марок, поставщиков, которые соответствуют этим ожиданиям.

– А как обстоят дела на развивающихся рынках? Ощущается ли там запрос на сертифицированную рыбу и морепродукты и в какой степени?

– В Южной Европе и Юго-Восточной Азии отмечается резкое повышение интереса к сертифицированной рыбе и морепродуктам. Сейчас на этих рынках мы наблюдаем такие же тенденции роста, которые ранее были характерны для Западной Европы. Модели потребления различаются видами потребляемой рыбы и морепродуктов, но по мере того как рыболовные компании, добывающие коммерчески важные виды биоресурсов для этих рынков, получают сертификацию, сети супермаркетов, бренды, поставщики морепродуктов и потребители похожим образом перенимают эти тенденции и интерес к сертифицированной продукции растет.

Это отличная новость для рыбных промыслов, прошедших оценку на соответствие стандартам MSC. Кроме того, это позволяет побудить большее количество компаний начать сертификацию. Чем больше рыбных промыслов будет сертифицировано, тем сильнее будут аргументы в пользу общих эффективных мер управления, которые в долгосрочной перспективе будут выгодны для всех. Это просто беспроигрышный вариант.

– Прошлый и позапрошлый годы отметились для нашей страны рекордным выловом тихоокеанских лососей. Как вы оцениваете привлекательность MSC-сертифицированного лосося российского происхождения для крупнейших рынков Европы и Азии? Имеет ли смысл для дальневосточных рыбаков стремиться к оценке лососевых промыслов?

– Мировой рынок лосося, сертифицированного по стандартам MSC, за последние три года удвоился. Например, темпы роста в Японии феноменальны – почти 800% за этот период. Кроме того, ключевые западноевропейские рынки, где очень востребована такая продукция, всегда стремятся расширить источники доступных сертифицированных поставок.

На Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге, в котором я участвовал в прошлом году, было очень интересно узнать, как много инвестиций вкладывают российские компании в сектор добычи и переработки лосося. Получение сертификации MSC, безусловно, способствует повышению привлекательности российских компаний и их продукции для этих рынков.

– Стандарты MSC всегда устанавливали жесткие экологические требования, но в последних редакциях много внимания уделено социальным аспектам, прежде всего, в части прав работников, занятых в рыбной отрасли. С чем связан этот тренд?

– В первую очередь MSC был создан для решения глобальной проблемы устойчивого управления рыбным промыслом, что позволило бы обеспечить сохранность и устойчивость экосистем Мирового океана. Созданию нашей организации предшествовал ряд событий, которые привели к экологическому и торговому кризису, для выхода из которых требовалось рыночное решение. В течение 20 лет MSC постоянно сотрудничал с рядом заинтересованных сторон, чтобы разработать стандарты, отражающие передовые практические достижения и способные решить намечающиеся проблемы.

В последние годы стали известны случаи нарушения трудовых и социальных прав в некоторых отраслях рыбной промышленности. Помимо того, что это в целом безнравственно, такое явление также отражает недостаточную обеспокоенность общества вопросами этического характера.

Просматривается четкая взаимосвязь между многими экологическими проблемами, выходящими за рамки устойчивого рыболовства, причинением ущерба окружающей среде и социальной несправедливостью. Уважения к нашей планете можно добиться только в том случае, если мы с уважением будем относиться друг к другу. Поэтому я бы сказал, что рассмотрение социальных вопросов на самом деле не является существенным отклонением от нашей основной, изначальной миссии.

Мы очень тщательно изучили вопрос, каким образом стандарты MSC могут внести положительный вклад в решение этой проблемы. Предлагаемые нами меры являются частью общего процесса, гарантируя, что мы предпринимаем правильные шаги.

– Среди рыбаков разных стран нередко можно встретить мнение, что стандарты MSC и других подобных организаций – это не более чем маркетинговые инструменты, причем нередко с политической окраской, которые удобно использовать в борьбе за наиболее вкусные рынки. Как вы относитесь к таким оценкам?

– В действительности MSC создает связь между ценностями и убеждениями покупателей, которые играют ключевую роль в признании и поощрении надлежащей практики ответственного рыболовства для сохранения биоресурсов для будущих поколений, и рыбаками, демонстрирующими приверженность самому надежному и строгому экологическому стандарту в мире. Рыбаками готовыми не только разделять эти ценности, но и воплощать их в жизнь. Роль супермаркетов, брендов и ресторанов, использующих маркировку MSC на своих продуктах и в меню, также невероятно важна в этой цепочке. В конечном счете участие в системе MSC является абсолютно добровольным, поэтому использование наших стандартов и маркировки показывает, что не MSC несет эти ценности, а сами рыбаки, поставщики и торговые бренды.

– MSC-сертификация в глазах российского бизнеса – это прежде всего пропуск на рынки развитых и богатых стран, таких как США, Япония, государства – члены ЕС, и проходят эту оценку в основном компании, ориентированные на экспорт. Но на внутреннем рынке эта история практически не видна. У MSC получается вполне успешно работать с международными потоками рыбной продукции, но как вовлечь в устойчивые практики бизнес, который преимущественно имеет дело только с отечественным потребителем?

– Меня всегда воодушевляли результаты исследований потребительского спроса, которые показывают, что люди со всех уголков мира разделяют общее мнение об экологически ответственном использовании ресурсов Мирового океана. Конечно, между странами существуют культурные различия, они также могут находиться на разных этапах процесса реализации принципов устойчивого развития. Однако все государства связывает стремление грамотно и эффективно управлять рыбным промыслом для блага народа.

Это означает, что улучшение защиты морской среды и неистощительное природопользование являются важными условиями для всех потребителей. Возможно, внутренний потребительский рынок России находится еще в самом начале этого пути, поэтому вместе с нашими партнерами мы стремимся к дальнейшему формированию актуальных представлений о потребительском спросе и поведении в России.

Очень важно вести просветительскую работу среди покупателей, которая включает в себя объяснение глобальных проблем в области неистощительного использования ресурсов Мирового океана. Учитывая прогресс, достигнутый многими российскими рыболовными компаниями и поставщиками в освоении экспортных рынков, можно говорить о возможности положительного взаимодействия и с внутренним рынком. Это обеспечит коммерческую выгоду и огромные преимущества для репутации «компаниям-первопроходцам».

– В российской рыбной отрасли сейчас идут процессы, расшатывающие систему долгосрочного закрепления прав на вылов. Характерный пример – добыча краба, где часть компаний два года назад впервые прошла MSC-сертификацию по Баренцеву морю. Может ли это отразиться на устойчивости промыслов?

– Хочу отметить, что это была первая в мире сертификация промысла камчатского краба. Она стала глобальным сигналом, показав преимущества эффективного управления промыслом. Это побуждает и другие компании следовать принципам неистощительного использования рыбных запасов, что дает дополнительные выгоды для всех заинтересованных сторон.

Сертификация MSC часто создает возможности взаимодействия для руководителей рыбопромысловых предприятий и самих рыбаков, заинтересованных в успешном сотрудничестве. Именно грамотное взаимодействие компаний, объединение в ассоциации делает бизнес прочным и стабильным. Опять же я должен подчеркнуть, что участие в программе MSC является полностью добровольным, так что именно эти заинтересованные стороны решают взять на себя общий контроль над обеспечением эффективного управления рыбным промыслом.

– Как вы видите дальнейшие перспективы MSC в России? Какие направления развития, по вашему мнению, будут приоритетными?

– Начну с размышлений о том, чего удалось достичь. В настоящее время в России прошли сертификацию 37 рыбных промыслов и еще 24 промысла находятся в стадии оценки. Существует развитая сеть сертифицированных рыбных компаний и участников цепей поставок, которые используют возможности для экспорта в страны со сформировавшимися потребительскими рынками сертифицированных продуктов.

Мы продолжим оказывать поддержку российским компаниям во взаимодействии с партнерами – покупателями MSC-сертифицированной продукции. В то же время мы надеемся, что крупные российские игроки, которые успешно реализуют такую рыбу на внешних рынках, создадут необходимую основу для взаимодействия с внутренним потребительским рынком и также станут нашими партнерами и в развитии рынка сертифицированных морепродуктов в России.

Даже находясь в самом начале пути, мы можем с уверенностью сказать одно. Независимо от того как отдельные страны представляют себе проблему добычи рыбы экологически устойчивыми промыслами, она всегда будет связана с общим принципом: мы должны рационально использовать ресурсы Мирового океана в интересах нынешних и будущих поколений. Вот почему программу MSC приняли хорошо во всех частях света – экологически ответственное рыболовство, продажа и потребление морепродуктов отвечают всеобщим интересам.

Fishnews

Январь 2020 г.