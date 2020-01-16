16 января 2020 года

Под «торговое перемирие» США и Китая попадет и рыба

Первая часть торговой сделки между Соединенными Штатами и КНР предусматривает расширение доступа американской рыбы и морепродуктов на китайский рынок.

Первый пакет документов в рамках двустороннего торгового соглашения подписали президент США Донaльд Трамп и вицe-премьер Китая Лю Xэ. Согласно достигнутым договоренностям, Вашингтон отменит часть ранее введенных пошлин на продукцию КНР. А Пекин закупит американские товары и услуги на 200 млрд долларов в течение двух лет, в том числе продукцию рыбной отрасли, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным американского портала Seafood Source, Китай утвердит перечень из 26 видов рыбы и морепродуктов для импорта из США - с предприятий, находящихся на хорошем счету у американских надзорных ведомств. Кроме того, китайцы согласились не требовать проведения плановых проверок американских рыбопромышленных предприятий. При этом компетентные ведомства КНР оставили за собой право на внеплановые инспекции с согласия властей Соединенных Штатов, а также на выборочные проверки продукции из США в порту прибытия.

Fishnews