17 января 2020 года

Очередное дело о тароупаковке разрешилось не в пользу таможни

Верховный суд РФ не нашел оснований для пересмотра решений трех нижестоящих арбитражей об отнесении тароупаковки для рыбопродукции к судовым припасам.

Как следует из материалов дела, в 2017 г. перед заходом траулера в Магадан компания-судовладелец обратилась в таможню с просьбой разрешить ввоз тароупаковки для рыбопродукции в качестве судовых припасов. Таможня письменно ответила, что тароупаковочные материалы, используемые на судах рыбопромыслового флота, не могут быть отнесены к припасам. В результате рыбаки были вынуждены поместить упаковку под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Это обошлось в 114 тыс. рублей (таможенные платежи и расходы на сертификацию).

В дальнейшем тароупаковка была использована при производстве продукции. Компания через арбитраж потребовала погашения убытков. Суд признал действия таможни незаконными и обязал возместить расходы. В решении суда первой инстанции указано, что Магаданская таможня опиралась на мнение Федеральной таможенной службы и практически игнорировала позицию Верховного суда по ряду аналогичных дел. Вышестоящие арбитражи подтвердили законность решения суда первой инстанции.

Ранее первый замначальника Владивостокской таможни Алексей Кузьмин рассказал Fishnews, что позиция ведомства обусловлена отсутствием в Таможенном кодексе ЕАЭС прямого указания об отнесении тароупаковки к судовым припасам.

Fishnews