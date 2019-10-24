24 октября 2019 года

В таможне надеются на скорое решение «проблемы тароупаковки»

Придать таре для рыбопродукции статус судовых припасов может Коллегия ЕЭК, считают во Владивостокской таможне. В настоящее время в арбитражах рассматриваются споры о таможенном оформлении тароупаковки.

«Отнесение тароупаковки к товарам либо припасам (а это разный статус и, соответственно, разные действия, которые должен совершить перевозчик или рыбопромысловое судно при прибытии или убытии) находится в компетенции Коллегии Евразийской экономической комиссии», – заявил первый замначальника Владивостокской таможни Алексей Кузьмин.

Он отметил актуальность этой проблемы для Дальнего Востока, как рыбацкого региона, сообщает корреспондент Fishnews. «Мы эту информацию через Дальневосточное таможенное управление довели до ЕЭК и, насколько есть информация в открытых источниках, ЕЭК этот вопрос приняла к рассмотрению. Надеемся, что в ближайшее время вопрос будет решен», – подчеркнул Алексей Кузьмин.

За последние годы арбитражные суды рассмотрели ряд схожих дел о возврате рыбопромысловым компаниям расходов, связанных с таможенным оформлением тары для рыбопродукции. Взыскание платежей связано с тем, что в Таможенном кодексе ЕАЭС отсутствует прямое указание об отнесении тароупаковки к судовым припасам.

Fishnews