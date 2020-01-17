17 января 2020 года

Минтранс приготовил приказ по минимальному составу экипажа

Министерство транспорта опубликовало проект приказа, регулирующего выдачу свидетельства о минимальном составе экипажа. Таким образом ведомство закроет правовой пробел.

Проект приказа «Об утверждении Положения о выдаче капитаном морского порта свидетельства о минимальном составе экипажа судна» размещен на портале regulation.gov.ru.

Отсутствие такого положения не позволяет в полной мере осуществлять контроль достаточности экипажа на борту судна, говорится в сопроводительных материалах.

Fishnews ранее сообщал о судебных разбирательствах, которые вызвал правовой пробел с приказом о выдаче свидетельства.

Fishnews