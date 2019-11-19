19 ноября 2019 года

Экипажи не следовало произвольно урезать

Правовая коллизия с выдачей свидетельств о минимальном безопасном составе экипажей нашла продолжение в арбитражах. Суды решили, что до отмены приказа Росрыболовства от 21 сентября 2009 г. № 836 капитанам портов следовало соблюдать его положения.

Арбитражные суды рассмотрели два практически аналогичных спора между рыболовецкими компаниями и Северным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ. Предприятия пытались оспорить изъятие свидетельств об управлении безопасностью рыболовных судов типа МРТК. Причиной изъятия стало получение судовладельцами от капитана морского порта Калининград свидетельств о минимальном безопасном составе экипажей в пять человек на эти суда.

В ходе разбирательств судам пришлось вникнуть в правовую коллизию, связанную с выдачей свидетельств. Напомним, до 2012 г. в соответствии с Кодексом торгового мореплавания минимальный состав экипажей определялся приказом Росрыболовства от 21 сентября 2009 г. № 836 «О минимальном составе экипажа судна рыбопромыслового флота РФ». С 2012 г. изменениями в КТМ такие полномочия в отношении рыболовных судов переданы Минтрансу. Министерство по согласованию с профсоюзами должно было издать соответствующий нормативный акт, однако на момент выдачи свидетельств в 2018 г. этого не сделало.

Как рассказал в интервью Fishnews начальник Северного экспедиционного отряда Анатолий Леонтьев, как правило, капитаны портов продолжали ориентироваться на приказ Росрыболовства № 836, согласно которому на судах типа МРТК должны работать минимум семь человек.

В обоих арбитражных процессах суды первой и апелляционной инстанций признали правомерность изъятия свидетельств, указав, что на момент их выдачи приказ Росрыболовства еще действовал.

Fishnews