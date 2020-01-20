20 января 2020 года

Спасатели предостерегают рыболовов Приморья

У берегов Приморского края опасен выход на замерзшие акватории к югу от полуострова Песчаный, в вершине Уссурийского залива и проливе Босфор Восточный. От сильного ветра возможен отрыв и разрушение льда, подчеркивает региональное министерство ГО и ЧС.

Синоптики уточняют, что в Амурском и Уссурийском заливах начали увеличиваться площадь и толщина припайного льда. Однако выходить на образовавшийся тонкий слой припая опасно.

Между тем спасатели отмечают, что, несмотря на все предупреждения, продолжаются выезды автомобилей на лед. «На протяжении многих лет фиксируются случаи проламывания льда и попадания автотранспорта в полыньи. Большинство происшествий на льду связано именно с выездом автомобилей на ледовое поле», - рассказали Fishnews в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Спасатели напомнили, что в регионе выезд на лед запрещен: штрафы для граждан составляют от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. За выход на лед пешком в запретный период беспечным рыболовам грозит взыскание в размере от 100 до 500 рублей.

5 января в бухте Воевода на Русском острове под воду одновременно ушло около 30 машин. По данным СМИ, массовая стоянка на льду возникла из-за наплыва рыбаков – весь берег был запаркован. К счастью, обошлось без пострадавших.

Fishnews