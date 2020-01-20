20 января 2020 года

МИД: Нужно развивать сотрудничество с Японией на Курилах

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало итоги российско-японского сотрудничества в 2019 г. В ведомстве подчеркнули, что позиция по Южным Курилам остается неизменной, но отметили необходимость дальнейшего поиска «взаимовыгодных схем кооперации».

В отношениях с Японией в прошлом году «сохранялась позитивная динамика», заявили в МИД России. Особое внимание, отметили в ведомстве, уделялось торгово-экономическому взаимодействию.

Вместе с тем объем двусторонней торговли сократился на 2,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г. – до 17,16 млрд долларов, рассказали Fishnews в пресс-службе МИД.

В министерстве подчеркнули, что принципиальная позиция России по проблеме мирного договора последовательна и неизменна: «решение должно быть основано на признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая неоспоримый суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами».

Одновременно, считают в МИД, необходимо всесторонне развивать практическое сотрудничество, вырабатывать меры доверия в военно-политической сфере, сближать позиции в международных делах.

Особое внимание в этом плане уделялось налаживанию совместной хозяйственной деятельности с Японией на южных Курильских островах по пяти утвержденным лидерами направлениям – аквакультуре, тепличным хозяйствам, ветроэнергетике, туризму и обращению с отходами, сообщили в министерстве.

«Считаем важным продолжить поиск действительно взаимовыгодных схем кооперации, которая отвечала бы коммерческим интересам компаний-участниц, задачам социально-экономического развития соседних регионов двух стран и, в конечном счете, внесла бы реальный вклад в укрепление доверия и добрососедства между народами России и Японии», - резюмировали в пресс-службе МИД.

Fishnews