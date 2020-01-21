21 января 2020 года

Турецкие аквафермеры видят перспективы на рынке КНР

В прошлом году турецкие аквафермеры выручили 20 млн долларов от экспорта в Китай, отметил глава Совета рыбных и животноводческих продуктов Ассамблеи экспортеров Турции (Turkish Exporters Assembly, TIM) Синан Кызылтан.

Цифры Синан Кызылтан привел в интервью агентству Anadolu, сообщает корреспондент Fishnews. По словам руководителя совета, когда турецкие тунец и лосось будут отвечать условиям китайского рынка, экспорт должен значительно вырасти.

В целом, рассказал представитель TIM, в прошлом году экспорт продукции турецкой аквакультуры вырос на 7% к уровню 2018 г. – до 1,02 млрд долларов. Синан Кызылтан обратил внимание, что выращенная рыба из республики продается в 80 странах, пишет Daily Sabah.

На первом месте по стоимостным объемам экспорта в 2019 г. оказался морской окунь (296 млн долларов), на втором – морской лещ (255 млн долларов), далее идут лосось (104 млн долларов) и тунец (86 млн долларов), отметил глава совета. По его информации, 60% зарубежных поставок турецкой выращенной рыбы приходится на страны Евросоюза.

Синан Кызылтан отметил, что наиболее широко продукция аквакультуры республики представлена на рынках Нидерландов, Италии, России, Японии и Греции.

Fishnews