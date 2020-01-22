22 января 2020 года

Для борьбы с биологическими угрозами готовят комплексный закон

Госдума приняла в первом чтении законопроект о биологической безопасности. Документ направлен на регулирование вопросов, которые не решаются на уровне отраслевого законодательства в силу их комплексного характера.

Законопроект «О биологической безопасности РФ» был внесен на рассмотрение российского парламента в декабре прошлого года, сообщает корреспондент Fishnews. Документ вводит в правовое поле понятия «биологическая безопасность Российской Федерации», «опасный биологический фактор», «биологический риск», «допустимый уровень биологического риска» и другие.

В проекте закона определен перечень основных биологических угроз. В их числе - возникновение и распространение инфекций, проектирование и создание патогенов с помощью технологий синтетической биологии, аварии и диверсии на биологически опасных объектах, распространение устойчивости к лекарственным препаратам, бесконтрольное использование генно-инженерных технологий.

Авторы законопроекта предложили очертить полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, определить права и обязанности граждан, индивидуальных предпринимателей и юрлиц в области биологической безопасности. Обозначен комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды.

В законопроекте предусматривается формирование государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности – на основе статистических и иных документированных сведений, предоставляемых госорганами или их подведомственными организациями.

Fishnews