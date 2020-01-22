22 января 2020 года

К горящей «Энигме Астралис» подошел спасатель

По данным на 11:30 по владивостокскому времени, пожар на траулере «Энигма Астралис», загоревшемся в Охотском море утром 21 января, продолжался. Спасательная команда не могла высадиться на борт из-за плохой погоды.

Ледокольно-спасательное судно «Сибирский» подошло к «Энигме Астралис» 21 января в 21:30 по владивостокскому времени. Как рассказал Fishnews начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык, высадке мешает испортившаяся погода (снежные заряды) и большое задымление. Ситуации добавляет непредсказуемости находящийся на горящем судне аммиак.

«Раньше открытый огонь был с левого борта в носовой части надстройки. Судя по всему, надстройка выгорела, сейчас горит корма, - обрисовал обстановку Владимир Бардык. – С кормы вырываются языки пламени, тоже непонятно конкретно, что там горит. Как только можно будет высадить экипаж, на борт пойдет разведывательная группа».

Аварийное судно по-прежнему удерживается на месте опущенным на дно тралом (глубина – 330 м), угрозы окружающей среде нет, отметил начальник отряда. Он подчеркнул, что опубликованная в ряде СМИ информация о якобы потушенном пожаре является неверной.

В морском спасательном подцентре Росморречфлота в Петропавловске-Камчатском тоже сообщили, что «Энигма Астралис» горит, «Сибирский» находится рядом.

Fishnews