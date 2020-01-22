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Дальневосточников предложили избавить от федеральных налогов

Дальневосточников предложили избавить от федеральных налогов

В Госдуму внесен законопроект об освобождении Дальнего Востока от федерального налогообложения. Такую преференцию предполагается предоставить зарегистрированным в ДФО организациям и постоянным жителям макрорегиона.

Законопроект внес депутат Андрей Андрейченко (ЛДПР), сообщает корреспондент Fishnews. В пояснительной записке говорится, что документ направлен на освобождение граждан России и российских организаций дальневосточного региона от НДС, НДФЛ, налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых, водного налога, акцизов, государственной пошлины и сборов за пользование объектами животного мира и за пользование водными биоресурсами.

Автор документа подчеркивает, что законопроект не затрагивает региональные и местные налоги. Также не предусмотрено освобождение от налогообложения иностранных граждан и организаций.

Действие документа предлагается распространить в том числе на российские организации и физических лиц (включая ИП), получающих разрешения на вылов водных биоресурсов. Необходимое условие – регистрация в одном из 11 субъектов ДФО.

Пакет сопроводительных документов содержит заключение правительства о том, что кабмин законопроект не поддерживает.

«Реализация предлагаемых законопроектом мер приведет к выпадающим доходам бюджетов бюджетной системы РФ, источники компенсации которых законопроектом не определены», – сказано в заключении. Также указано, что лицам, ведущим деятельность на Дальнем Востоке, уже предоставлен ряд стимулирующих мер по налогам и сборам.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востокправительство
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