22 января 2020 года

Аквакультура готова к оцифровке

Росрыбхоз поддерживает перевод аукционов по закреплению рыбоводных участков в электронную форму. Главное, чтобы предприятия заблаговременно получали информацию о торгах и имели достаточно времени на подготовку, указали в ассоциации.

Минсельхоз подготовил изменения в постановление от 15 мая 2014 г. № 450 о правилах правила организации и проведения торгов на право заключения договора пользования рыбоводным участком. До 29 января проект документа размещен для публичного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

В новых правилах, в частности, предлагается при распределении рыбоводных участков полностью отказаться от «молоточных» аукционов и использовать только электронные торги. Инициатором такого подхода выступает ФАС, соответствующие меры предусмотрены для рыбохозяйственного комплекса в «дорожной карте» по развитию конкуренции.

В пояснительной записке разработчики указывают риски, связанные с уходом торгов в интернет. Это отсутствие стабильного интернет-соединения, расходы на получение электронной подписи, затруднения с регистрацией на электронной площадке для аукционов. Тем не менее особых проблем с электронными аукционами рыбоводное сообщество не видит.

«Опыт прошлого года, когда Минсельхоз впервые организовал в электронной форме конкурс по проведению противоэпизоотических мероприятий на рыбоводных водных объектах, показал, что в целом такая схема работает нормально. Сбои в основном были связаны с тем, что некоторые предприятия не успевали вовремя зарегистрироваться на электронной торговой площадке», – рассказал Fishnews председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко.

Он отметил, что отрасль в целом переходит на электронные торги, поэтому бизнесу надо к этому готовиться. Время еще есть, поскольку новые правила должны вступить в силу только с 1 января 2021 г. «В целом мы поддерживаем эти изменения», – подчеркнул Василий Глущенко.

По его словам, важно обеспечить отсутствие технических проблем со стороны торговой площадки и своевременно информировать бизнес о проведении аукционов, чтобы у предприятий была возможность сформировать пакет документов для участия в торгах и выполнить все процедуры.

Fishnews