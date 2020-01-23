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Палуба НИС «Профессор Леванидов»

Для строительства НИС готовят финансовую основу

Минсельхоз подготовил проект постановления о предоставлении ВНИРО субсидии на проектирование и строительство пяти среднетоннажных научно-исследовательских судов. Исходя из текста документа, ввести их в эксплуатацию планируется в 2023-2025 гг.

В проекте, размещенном на профильном портале regulation.gov.ru, говорится об общем (предельном) размере субсидии за счет федерального бюджета на 2020 г. в 4 млрд рублей, на 2021 г. – 1,892 млрд рублей.

Согласно тексту проекта, в 2023 г. планируется строительство и ввод в эксплуатацию одного судна, в 2024 г. – двух судов, в 2025 г. – еще двух.

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин ранее сообщил в интервью Fishnews, что в 2020 г. будет заложено первое НИРС.

«Действующее законодательство позволяет нам заказать строительство судна «под ключ» у одного подрядчика, включая оснастку оборудованием. Уже готов концепт-проект», - отметил руководитель отраслевого института.

Fishnews

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