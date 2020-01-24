24 января 2020 года

ФСБ перевыпустила правила прохождения контрольных точек

Приказом ФСБ России определен новый список контрольных пунктов (точек) и новый порядок их прохождения для занимающихся рыболовством российских и иностранных судов.

Напомним, что в июне 2018 г. за Федеральной службой безопасности законодательно закрепили полномочия устанавливать контрольные пункты (точки) для лиц, осуществляющих рыболовство в ИЭЗ РФ. Таким образом устранялся правовой пробел, отмечали в Погранслужбе ФСБ России.

Теперь ФСБ выпустила приказ от 13 декабря 2019 г. № 605, регламентирующий прохождение контрольных пунктов. Как сообщает корреспондент Fishnews, обновлен перечень точек. Поменялся и порядок их прохождения, например, требование по заблаговременности направления информации в пограничный орган: по новым правилам это должно быть сделано не менее чем за 8 часов, по пока еще действующим – не менее чем за сутки. Новый приказ вступит в силу с 3 февраля.

Приказ Федеральной службы безопасности и Росрыболовства от 15 февраля 2010 г. № 56/91, который регламентировал прохождение контрольных точек ранее, признается утратившим силу.

Приказ ФСБ смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews