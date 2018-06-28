28 июня 2018 года

Контрольные точки вошли в закон

За ФСБ законодательно закрепили полномочия устанавливать контрольные пункты (точки) для лиц, осуществляющих рыболовство в исключительной экономической зоне РФ.

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменения в статью 12.4 Федерального закона «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации».

Проект закона был подготовлен Федеральной службой безопасности. Поправки призваны устранить правовой пробел. Ранее функции по установлению контрольных пунктов (точек) были закреплены за Федеральной пограничной службой и Госкомрыболовством, однако затем система федеральных органов исполнительной власти изменилась, иные ведомства такими полномочиями не наделены, комментировали в ФСБ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на лиц, осуществляющих рыболовство в ИЭЗ РФ, возлагается обязанность проходить контрольные пункты (точки) и соблюдать порядок их прохождения, установленные федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства и федеральным органом исполнительной власти в области обороны.

В сопроводительных материалах к законопроекту приводился перечень нормативно-правовых актов, которые потребуется отменять, принимать и корректировать в связи с изменением закона. В частности, говорилось о принятии нового приказа ФСБ «Об утверждении контрольных пунктов (точек) и порядка прохождения их российскими и иностранными судами». Действующий приказ ФСБ и Росрыболовства от 15 февраля 2010 г. №56/91 при этом будет признан утратившим силу.

Fishnews