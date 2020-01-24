24 января 2020 года

Годовые достижения рыбаков подсчитали

По итогам прошлого года российские уловы совсем немного уступили рекордным цифрам, установленным в 2018 г. Несмотря на снижение показателей по основным промысловым бассейнам, общий объем добычи составил около 4,92 млн тонн.

По оперативным данным отраслевой системы мониторинга, российские пользователи выловили в 2019 г. около 4,92 млн тонн рыбы и морепродуктов. Это на 2,2% меньше, чем в 2018 г., когда отрасль установила рекорд за последние 26 лет – 5,03 млн тонн. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, уточненные данные будут озвучены на итоговой коллегии ведомства.

Основной объем вылова традиционно обеспечил Дальневосточный бассейн, где добыто более 3,42 млн тонн рыбы, что на 1% меньше уровня 2018 г. При этом в ходе лососевой путины освоение снизилось на 26% по сравнению с предыдущим годом и составило 498,2 тыс. тонн.

По Северному бассейну показатели суммарного вылова просели гораздо сильнее – на 14,2%. В результате предприятия выловили менее 495 тыс. тонн. Снижение связано с объективными факторами – введением ограничений в 2019 г. на промысел мойвы и уменьшением национальной квоты по треске, отметили в федеральном агентстве.

В Западном бассейне вылов в сравнении с предыдущим годом упал на 2,7% – до 78,27 тыс. тонн, в Азово-Черноморском – на 0,7% – до 74,34 тыс. тонн. Заметным ростом мог похвастаться только Волжско-Каспийский бассейн, где во многом благодаря возобновлению промысла кильки уловы подросли на 6,1% к уровню 2018 г. и составили 73,43 тыс. тонн. В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские суда сработали практически на уровне предыдущего года: добыто 717,85 тыс. тонн, это на 0,6% больше, чем в 2018 г.

Fishnews